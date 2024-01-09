В Колышлее спасли пятнистого оленя от бродячих собак

09.01.2024 | 10:49

В Колышлее бродячие собаки едва не убили случайно забредшего в поселок пятнистого оленя.

Об инциденте сообщили в Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Псы преследовали копытное и загнали его в один из дворов. Хозяева вызвали сотрудников охотнадзора.

Специалисты и местные жители объединили усилия и вызволили оленя. Животное вернули в естественную среду обитания.

Копытные нередко становятся жертвой агрессии бездомных собак. Так, в 2021 году в Заречном псы загрызли двух косуль. Один случай произошел в марте в Молодежном проезде, другой - в ноябре в лесном массиве закрытого города.