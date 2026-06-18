На улице Бородина упавшее дерево накрыло автомобиль

Глас народа

На улице Бородина упавшее дерево накрыло автомобиль
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В районе дома № 25 на улице Бородина на автомобиль, припаркованный у бывшей гостиницы «Бирюсинка», упало дерево. Об этом сообщила подписчица канала PenzaInform в четверг, 18 июня.

«При этом ранее уже отломилась одна из веток в непосредственной близости от детской площадки», - уточнила женщина.

На присланных ею фото видно, что в зоне риска оказалась не одна машина.

На улице Бородина упавшее дерево накрыло автомобиль

По словам горожанки, УЖКХ никак не отреагировало на предыдущий инцидент. «Проактивностью ведомство тоже не отличилось», - добавила пензячка.

По счастью, из людей никто не пострадал. Но не все ЧП такого рода заканчиваются благополучно. В частности, в августе прошлого года около дома № 44 на улице Герцена упавшее из-за грозы дерево придавило пенсионерку. Со сломанной ногой ее увезли в больницу.

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