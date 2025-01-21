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Глас народа

Пензенец предложил организовать платную парковку на Московской

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Автомобили перестали быть редкостью для верхней части улицы Московской (от Кураева до Карла Маркса), официально считающейся пешеходной с лета 2022 года.

Именно тогда там начала действовать новая схема организации дорожного движения с соответствующими знаками, однако далеко не все водители руководствуются ими.

До капитального ремонта этим отрезком Московской могли пользоваться как пешеходы, так и автомобилисты, которые оставляли там машины. Медленно, но верно некоторые горожане возвращают участку прежний статус, не замечая никакого сопротивления.

В этой связи один из читателей PenzaInform.ru предложил вернуться к старой схеме, усовершенствовав ее.

«Верхнюю часть ул. Московской фактически превратили в стоянку. Если так обстоят дела, то не проще организовать официальную парковку и брать за нее деньги?» - высказался он.

По словам мужчины, участок чуть выше пересечения с Кураева тоже активно используется водителями: заезжают, дожидаются пассажира, разворачиваются, уезжают.

Отреагируют ли ответственные лица на обращение пензенца и будут ли приняты какие-то меры, пока неясно.

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