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Глас народа

Кусты на Олимпийской аллее обзавелись необычным декором

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В Пензе на Олимпийской аллее появился новый тренд. Теперь горожане развешивают на ветви кустарников порожние бутылки и жестяные банки.

Необычные «украшения» снял на видео житель областного центра. Кадрами он поделился с редакцией сетевого издания «ПензаИнформ».

«Вместо того чтобы собирать мусор в пакеты и нести на помойку, они его развешивают на деревья», - прокомментировал мужчина.

Он часто гуляет по аллее с коляской, поэтому сразу же заметил изменения. Горожанин добавил, что видел в зеленой зоне некоего мужчину, которому не нравится новое веяние.

«Он приходит, эти бутылки сбрасывает и кидает просто на землю», - описал пензенец.

За порядком на аллее следят сотрудники парка Белинского, к которому она относится. В отдельных случаях во время уборки лесополосы специалисты находят мусор, который очень их удивляет.

Так, в апреле работники собрали 35 мешков бутылок, бытовых отходов, пластиковых пакетов. В числе выброшенных вещей оказались матрас, аквариум, женская обувь разного фасона и предназначения, поролоновые сиденья для «Лады-Калины».

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