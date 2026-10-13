В Заводском районе неожиданно появился водоем

Глас народа

В Заводском районе неожиданно появился водоем
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Во вторник, 13 октября, в Пензе образовался новый водоем - в Заводском районе, сообщил читатель PenzaInform.ru.

«Около «Химмаша» что-то лопнуло, и между строительным университетом и бывшей «Зарей» теперь море», - описал он происходящее.

В Заводском районе неожиданно появился водоем

Пензенец прислал кадры, сделанные на месте. Затопило улицу Кирпичную.

«Видел там знак «Дорожные работы». Во время них ли повредили трубу, или это отголоски работ, которые ресурсники ведут на улице Строителей, или просто труба дожила свой век, неизвестно», - добавил горожанин.

В декабре 2025 года рядом, около строения № 16 на улице Беляева, прорвало водопровод. Местные жители на время ремонта остались без воды.

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