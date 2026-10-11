Сбой сервисов «Яндекса» осложнил жизнь пензенцам

С утра воскресенья, 11 октября, жители Пензы массово жаловались в городских сообществах на проблемы с сервисами «Яндекса».

Пользователи не могли вызвать такси и заказать доставку, зависли банковские сервисы и другие приложения.

«На электронную почту тоже не поступают сообщения», «Алиса глючит», «Яндекс Пэй не работает», «Приложение магнит не работает и Алиса тупит», «Также не работает «Яндекс.Музыка», с облачного яндекс-диска пропала часть фотографий», - писали горожане в чатах.

Одна из жительниц Пензы посоветовала вызывать такси по телефону, как в прежние времена. «Яндекс - это просто агрегатор», - пояснила она.

Однако проверенный временем способ оказался не самым эффективным. «Я прозвонила все номера, никто не ответил», - пожаловалась девушка.

Те, у кого сервис такси все же работал, показывали скриншоты: стоимость поездок выросла в несколько раз.

Причиной масштабного сбоя сервисов «Яндекса» 11 октября стала остановка работы крупного дата-центра во Владимире после прилета беспилотника, сообщают федеральные СМИ. Проблемы есть и в Казахстане, Киргизии, Белоруссии, Армении.

По данным мониторинга «Сбой.рф», не работают также сайты и приложения «Кинопоиска», Delivery Club, ivideon.com, «М.Видео», «Вкусно - и точка», «Додо Пиццы» и др.