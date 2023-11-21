Водители обсудили «привет» от дорожников на ул. Баумана

21.11.2023 | 09:59

Борьба с гололедом и снегом на улицах Пензы в некоторых случаях заканчивается неприятными сюрпризами. Так, вечером в понедельник, 20 ноября, в боковое стекло автомобиля на улице Баумана, рядом с «Катюшей», влетел огромный камень.

Размер «привета» от коммунальщиков, как назвал произошедшее пострадавший, запечатлен на фото. Снимок появился в соцсети «ВКонтакте».

Камень оставил в стекле большую дыру. В ЧП, похоже, никто из людей не пострадал.

В комментариях под постом пензенцы рассказали об аналогичных «приветах», которые они получили.

«Это нормально, я лобач поставил с полным обогревом. На 5 день после установки от дорожников в него прилетает. Все как положено: оформили ДПС, и виновник все подписал. Осмотр показал замену. Так как не контактное ДТП, только денежная выплата. Страховая и выплатила 5 600 р. А поставил за 22», «У меня сестре прилетал камень от такой машины в дверь, осталась вмятина. Записи звука было достаточно, машину нашли, ущерб возместили», «Эти олени вообще не смотрят, также один раз всю машину песком засыпали», - поделились историями автомобилисты.

Один из комментаторов высказал свою точку зрения: коммунальщики посыпают дороги с нарушением технологии, поэтому страдают автомобили.

«В мороз они песок в пескотряс сыплют напрямую, а должны через сетку пескосмесь сыпать», - написал он.

Фото vk.com/sova_penza.