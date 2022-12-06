Пензенцы о светофорах: минуту стоишь, а потом бежишь

06.12.2022 | 08:12

Два регулируемых пешеходных перехода вызывают нарекания у жителей и гостей исторического центра Пензы. В редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» поступило уже несколько жалоб одинакового содержания.

«Кому пришла в голову идея установить светофор на перекрестке улиц Свердлова и Богданова? Людям вполне хватало зебры. Я живу в этом районе много лет, и на моей памяти не было ни одного сбитого пешехода! А теперь приходится стоять 70 секунд, чтобы получить разрешение на несколько шагов по дороге, на которой и машин-то почти нет!» - высказал свое мнение местный житель Вячеслав.

Горожанин обрисовал еще одно неудобство для пешеходов.

«За переходом - остановка общественного транспорта. Если сверху по Свердлова на разрешающий сигнал едет автобус, то приходится перебегать дорогу на «красного человечка», иначе будешь ждать следующий. Понимаю, что нарушать ПДД нельзя, а что делать? Словом, этот светофор совершенно ни к чему», - резюмировал пензенец.

Жалуются на неудобный перекресток, ставший регулируемым, и водители.

«На чем бы ты ни ехал - на маршрутке, на автобусе, на личном авто, - на этом перекрестке придется стоять и размышлять: зачем здесь поставили светофор? Движение по Богданова крайне хилое, пешеходы редки. Абсолютно ненужная и даже вредная конструкция», - поделился точкой зрения горожанин Андрей.

Еще один светофор, вызывающий нарекания, расположен в двух кварталах - на пересечении улиц Куйбышева и Чкалова. Перекресток имеет репутацию аварийного - на нем не раз происходили столкновения машин.

По мнению местных жителей, 12 секунд пешеходам мало, чтобы маломобильный человек пересек проезжую часть. А между тем именно на этом участке находятся продовольственные магазины, которыми пользуются местные жители - и пенсионерки с тележками, и молодые мамы с колясками.

«Недавно пожилая женщина, дожидаясь разрешающего сигнала, несколько раз то выходила на проезжую часть, то в нерешительности возвращалась на тротуар. Я сказала: «Ну подождите вы несколько секунд, сейчас пойдем!» А она в ответ: «Да я не успеваю добрести до тротуара! Я еще на дороге, а машины уже трогаются, чуть не по пяткам едут!» - поделилась наблюдением горожанка Ольга. По ее мнению, интервал для пешеходов должен быть не менее 14 секунд.

Следует отметить, что оба перекрестка были оборудованы светофорами еще в начале лета, но заработали автоматические регулировщики только в октябре. Пока их функционирование вызывает множество вопросов.

Ранее пензенцы пожаловались на «умный» светофор на пересечении улиц Терешковой и Сухумской. По их мнению, он не отрегулирован, из-за чего создаются заторы. Ряд водителей отметил, что при неработающем светофоре проехать этот участок дороге проще, чем при включенном.

Также нарекания вызывает новый светофор, установленный у Бакунинского моста, в сторону Маяка. По мнению водителей, он только затрудняет движение транспорта. Так, утром во вторник, 6 декабря, пензенцы сообщили в соцсетях о пробке от «Маяк» до Бакунинского моста.