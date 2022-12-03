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Глас народа

В Терновке потухший светофор решил проблему на перекрестке

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В субботу, 3 декабря, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась жительница пензенского микрорайона Терновка по имени Екатерина.

«Третий или четвертый день не работает светофор на Терновского - Сухумской. Все едут, как хотят, и со стороны аэропорта, и со стороны жилой зоны», - рассказала она.

В подтверждение пензячка прислала снимки неработающего светофора.

Тем не менее, по словам Екатерины, этот перекресток бывает даже легче проехать, когда потоки не управляются. По мнению горожанки, светофор не отрегулирован, из-за чего в час пик постоянно возникают заторы.

Ранее в администрации Пензы сообщили, что в 2023 году на улице Терновского планируется модернизировать светофоры в трех местах: у магазина «Спар», школы № 59 и в районе улицы Пушанина. Однако это не вызвало энтузиазма у горожан.

«Ага, модернизировали уже по Терновского светофоры. Типа «умные» сделали, чтобы меньше пробок было, и ничего не поменялось. Стали постоянно отключаться светофоры на перекрестке Терновского/Сухумская и неработающий центральный (который непосредственно над дорогой) светофор на перекрестке Терновского/Петровская по направлению в центр. Не нужна такая модернизация», - высказал свое мнение участник группы автолюбителей в соцсети «ВКонтакте».

Также горячие споры в Сети вызывает светофор на пересечении улиц Славы и Урицкого. Ряд горожан считает, что он стал причиной многочисленных заторов, их оппоненты утверждают, что он помогает разгрузить перекресток.

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