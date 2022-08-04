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Глас народа

Пензенец сообщил об очередном акте вандализма на остановке

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В Пензе неизвестные злоумышленники изуродовали очередной остановочный павильон - на этот раз на улице Карпинского.

Сообщение об этом и фото, на котором запечатлен усыпанный мелкими осколками асфальт, появились в группе «Пенза live» в соцсети «ВКонтакте» в четверг, 4 августа.

«Какие-то вандалы разбили стекло на остановке «Гусиловский рынок», - написал автор поста.

Подобные случаи в Пензе нередки. Год назад, в августе 2021-го, пьяная компания разбила стекло на остановке «Зоопарк». Под ним находился плакат с фотографией девочки, которой требовалось лечение, и реквизитами для пожертвований.

В новогоднюю ночь досталось павильону на остановке «Больница КИМ»: часть пластиковой стены оказалась оторвана от металлической рамы.

В мае нашествию «художников» подверглась остановка «Улица Леонова» - их не отпугнула табличка «Ведется видеонаблюдение». В июле от рук вандалов пострадала остановка «Автоколонна» на улице Измайлова.

Также в июле правоохранители с поличным взяли нарушителя, на глазах у прохожих наносившего бессмысленные надписи на стены павильона на остановке «Библиотека имени Лермонтова». До этого мужчина изуродовал памятник Денису Давыдову на улице Московской.

На просьбы горожан организовать видеонаблюдение за остановками в администрации пояснили, что в зону действия камер попадают павильоны, расположенные на территориях зданий, сооружений, торговых центров, где имеются работающие системы видеонаблюдения. А предложение разместить на городских улицах предупреждающие и мотивационные плакаты и социальную рекламу, пропагандирующие бережное отношение к элементам городской среды и культурное поведение, так и не было реализовано.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Городское имущество страховать не пробовали? Говорят, помогает. Страховые сами всё вытрясут из вандалов.

Гость||

Гость писал(a):

Городское имущество страховать не пробовали? Говорят, помогает. Страховые сами всё вытрясут из вандалов.
каким образом? у них нет силовых инстументов

Имя: Гость
Комментарий:

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