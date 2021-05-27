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Общество

В Пензе с вандалами хотят бороться при помощи социальной рекламы

Печать

В Пензе прошел круглый стол по вопросам вандализма. Об этом в четверг, 27 мая, сообщили в пресс-службе мэрии.

Участники заседания посмотрели презентацию о случаях вандализма в областном центре и высказали мнения о них. Данных нарушений закона выявляется немало. Злоумышленники портят остановочные павильоны, малые архитектурные формы, наносят надписи и граффити на стены.

С января по май 2021 года МУП «Рекламное агентство «Аншлаг» восстановило 10 остановочных павильонов. Стоимость ремонта каркасов, ветрозащитных панелей и лавочек превысила 115 000 рублей.

В Пензе регулярно проводятся рейды, участники которых ликвидируют надписи, нанесенные злоумышленниками на дома, нежилые строения, элементы городской среды. С начала года уже обнаружили и закрасили свыше 1 000 надписей.

«Пензенская молодежь подискутировала на тему граффити. Мнения разделились: некоторые композиции можно назвать уличным искусством, другие надписи и изображения просто портят вид объектов», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Прозвучало предложение организовать в областном центре специальные площадки или предложить подходящие объекты, которые можно использовать для создания легальных произведений уличного искусства.

Акты вандализма пензенцы активно обсуждают в социальных сетях. Так, на Фонтанной площади катающиеся на качелях подростки оставляют отпечатки своей обуви на белых стойках.

Обновленный фонтан тоже не уцелел. Юные горожане, выбравшие его чашу для водных процедур, повредили форсунки, из-за чего струи изменили направление, по площади потекли ручьи.

Широкую огласку получил и случай со скульптурой «Радушный кентавр». Пасхальная традиция красить яйца не обошла стороной этот арт-объект. Интимная зона скульптуры приобрела красно-синий цвет. «Художников» пока не удалось установить.

Участники круглого стола рассмотрели меры, которые помогли бы предотвратить акты вандализма в Пензе. В частности, предложили изготовить и разместить предупреждающие и мотивационные плакаты у проблемных объектов и социальную рекламу, пропагандирующие бережное отношение к элементам городской среды и культурное поведение.

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Гость||

Зачем опять дырявый Иван-конь?

Гость||

Гость писал(a):

Зачем опять дырявый Иван-конь?
Уберите эту либерастную радужную хрень.

Гость||

Я видел крашенную мошонку, так аккуратно была покрашена, а внизу пятна разлитой краски, сдаётся мне, господа, что была провокация. Что коня красили специалисты, для развлечения народа, а может для того чтоб показать что полиция не найдёт хулигана и озоровать можно, ведь тюрьма это не только макароны, но и бесплатная рабсила.

Гость||

Фейкньюс в полне может приследовать цель разложения общества, прославляя безнаказанность, высмеевая органы власти. Белозёрцев нам доказал что если государству что-то нужно оно возьмёт это не смотря на заслуги. А у ИА заслуги наверняка были и немалые.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Акты вандализма
Вандализ и садизм над жителями Пензы - ставить такое извращённое дерьмо в исторической части города.

Гость||

Гость писал(a):

Что коня красили специалисты
А не пиар ход для горе "пластилина"?

Гость||

Предлагаю дырявого Иван-коня переставить в новый процветающий район Заря. Там дырявые дома и будет свой дырявый конь. Тем более,что всё создавалось под руководством Ивана.губернатора!!!

Гость||

18:21 Согласен с вами полностью, раньше был "мир, труд, май", теперь "склоки, алкоголь, мат".

Гость||

Жаль его из ведра краской не облили для завершения композиции.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|27.05.2021 18:32|

Жаль его из ведра краской не облили для завершения композиции.

Жаль что не смотря на критику горожан, это недоразумение до сих пор находится там.

Гость||

Памятник ,,ДЫРА в сердце, в душе, в голове, в образовании, в бюджете!!! Денег нет, но вы держитесь!!!

Гость||

Говно-коня закрыть тряпкой,а к ручищам поганым приспособить качели,но это всё только за городом. Горожанам в душу(не плюют) просто харкают такими твАрениями...

Гость||

Никто не задумывался о том что кругом сплошная провокация, бей, грабь, убивай. На молодеж это должно произвести впечатление безнаказанности, вседозволенности, бардака. А потом придут дяденьки в погонах и покажут Кузькину мать!

Гость||

Не понял, реально хотят с помощью плакатов и прочей агитационной лабуды уменьшить количество актов вандализма? Вы настолько тупы или притворяетесь такими? Сколько человек наказано по актам вандализма? НИКОГО!!! Вот вам и ответ. Думаете, что малолетний (и не очень) ублюдок прочитав плакат передумает портить фасад здания и т.д. Вы серьёзно? Да и кто будет их искать? НИКТО. ОДНА ПУСТАЯ БОЛТОВНЯ.

Гость||

Зарождение отечественного граффити движения произошло в 1980-х годах в СССР. Первыми отечественными граффитчиками считаются Крыс (Крис) из Латвии и Баскет из Москвы. С 1980-х годов и до середины 1990-х граффити в России носит эпизодический характер и только к концу 1990-х приобретает массовый характер. Это связано с доступом к информации, которая стала поступать лавинообразно с популяризацией интернета, а также с использованием граффити в шоу-рынке и коммерческих целях (реклама на ТВ и в журналах).

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Имя: Гость
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