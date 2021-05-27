В Пензе с вандалами хотят бороться при помощи социальной рекламы

27.05.2021 | 17:55

В Пензе прошел круглый стол по вопросам вандализма. Об этом в четверг, 27 мая, сообщили в пресс-службе мэрии.

Участники заседания посмотрели презентацию о случаях вандализма в областном центре и высказали мнения о них. Данных нарушений закона выявляется немало. Злоумышленники портят остановочные павильоны, малые архитектурные формы, наносят надписи и граффити на стены.

С января по май 2021 года МУП «Рекламное агентство «Аншлаг» восстановило 10 остановочных павильонов. Стоимость ремонта каркасов, ветрозащитных панелей и лавочек превысила 115 000 рублей.

В Пензе регулярно проводятся рейды, участники которых ликвидируют надписи, нанесенные злоумышленниками на дома, нежилые строения, элементы городской среды. С начала года уже обнаружили и закрасили свыше 1 000 надписей.

«Пензенская молодежь подискутировала на тему граффити. Мнения разделились: некоторые композиции можно назвать уличным искусством, другие надписи и изображения просто портят вид объектов», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Прозвучало предложение организовать в областном центре специальные площадки или предложить подходящие объекты, которые можно использовать для создания легальных произведений уличного искусства.

Акты вандализма пензенцы активно обсуждают в социальных сетях. Так, на Фонтанной площади катающиеся на качелях подростки оставляют отпечатки своей обуви на белых стойках.

Обновленный фонтан тоже не уцелел. Юные горожане, выбравшие его чашу для водных процедур, повредили форсунки, из-за чего струи изменили направление, по площади потекли ручьи.

Широкую огласку получил и случай со скульптурой «Радушный кентавр». Пасхальная традиция красить яйца не обошла стороной этот арт-объект. Интимная зона скульптуры приобрела красно-синий цвет. «Художников» пока не удалось установить.

Участники круглого стола рассмотрели меры, которые помогли бы предотвратить акты вандализма в Пензе. В частности, предложили изготовить и разместить предупреждающие и мотивационные плакаты у проблемных объектов и социальную рекламу, пропагандирующие бережное отношение к элементам городской среды и культурное поведение.