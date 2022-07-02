Пензенцам рассказали, какие остановки попадают в видеокамеры

02.07.2022 | 10:16

В редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратился житель областного центра, возмущенный фактами вандализма на остановках общественного транспорта.

«Есть ли видеонаблюдение близ остановочных павильонов? Это я к тому, что малолетние хулиганы расписывают их фломастерами. Поймать бы парочку да привлечь родителей к ответственности! Как работает организация по обслуживанию павильонов в этом направлении?» - задал вопрос горожанин.

Ответ пришел из администрации Пензы. Его подписал заммэра по городскому хозяйству Павел Якунин.

«В зону действия камер попадают остановочные павильоны, расположенные на территориях зданий, сооружений, торговых центров, где имеются работающие системы видеонаблюдения», - говорится в документе.

Случаи разрушения или росписи павильонов в Пензе не редки. Так, в новогоднюю ночь вандалы «потрудились» над конструкцией на остановке «Больница КИМ». Утром 1 января часть часть пластиковой стены оказалась оторвана от металлической рамки, хотя еще в час ночи все было в порядке.

В мае нашествию «художников» подверглась остановка «Улица Леонова» - их не отпугнула табличка «Ведется видеонаблюдение».

В августе 2021 года компания нетрезвой молодежи разбила стекло на остановке «Зоопарк». Под ним находился плакат с фотографией девочки, которой требовалось лечение, и реквизитами для пожертвований.

Более года назад, в мае 2021-го, в Пензе предложили изготовить и разместить предупреждающие и мотивационные плакаты и социальную рекламу, пропагандирующие бережное отношение к элементам городской среды и культурное поведение. Однако пока их так и не видно на городских улицах.