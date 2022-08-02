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Глас народа

На улице Окружной в Пензе начал проваливаться асфальт

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На проезжей части улицы Окружной в Пензе образовалась большая вмятина. Об опасном месте автомобилисты предупредили друг друга в группе «Сова авто Пенза» во «ВКонтакте» вечером в понедельник, 1 августа.

Асфальт начал проваливаться на первой полосе дороги в направлении Западной Поляны, чуть выше дома № 30.

«Весь город уходит под землю! Я не помню, чтобы когда-то такое было!!!», «Это уже стало нормой», «Заправка где, там размыло ливневку у колодцев, и уже 2 дыры», «Ехал там в 6 вечера, чуть не влетел. Но такого портала еще не было. Ищ подумал, что первый же большегруз сделает дупло», «А если бы у нас метро в городе было???» - высказались пользователи о случившемся.

Летом 2020 года новый асфальт начал проваливаться в районе ТЦ «Окружной». Один из комментаторов тогда отметил, что изъяны после ремонта появились достаточно быстро и ограждения не помогают.

В минувшие выходные на улице Урицкого прямо посреди проезжей части образовался огромный провал - диаметром более трех метров. До этого дыру заметили на пересечении улиц Красной и Чкалова. Местом постоянных провалов асфальта долгое время был участок проспекта Строителей напротив ТЦ «Олимп».

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Ничего страшного, пока параметры провала вполне соответствуют ГОСТ. Вот когда совсем провалится, тогда и публикуйте.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Весь город уходит под землю! Я не помню, чтобы когда-то такое было!!!», «Это уже стало нормой»
На въезде в город нудно установить знаки,предупреждающие об опасности...

Гость||

Безопасные Качественные Дороги. Гришаева на нары!!!

Гость||

зато сколько делалали какие пробки были

бездари делают или специально пилят бабло

Гость||

Гость писал(a):

бездари делают или специально пилят бабло
врядли бездари, скорее это специально все делается

Имя: Гость
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