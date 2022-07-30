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Общество

В центре Пензы после дождя провалилась часть дороги

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На улице Урицкого прямо посреди проезжей части образовался огромный провал. Яму диаметром более трех метров автомобилисты объезжают с опаской. Такая западня может целиком поглотить легковую машину, не говоря уже о транспорте поменьше.

«Как ливень - здесь обвал. Всегда так: чуть посильнее дождь - прорывает. И яма - в одном и том же месте, там узел, что ли», - рассказал мотоциклист.

В выходной день приводить в порядок этот отрезок городской магистрали никто не поспешил. Дорожные службы лишь выставили предупреждающие знаки, которые водители, особенно в темное время суток, могут и не заметить.

Раньше подобные провалы появлялись на проспекте Строителей. После того как проложили новую канализационную ветку, асфальт из-под колес автомобилистов уходить перестал. Какие меры коммунальщики будут принимать на улице Урицкого, чтобы подобных инцидентов больше не происходило, пока ответить сложно. Но обветшавшие подземные сети нужно менять практически по всему городу - это понимают и представители власти, и рядовые пензенцы.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Дорожные службы лишь выставили предупреждающие знаки
Знаки опасности нужно устанавливать на въезде в город...

Гость||

Белозерцев хоть и воровал,но при нем все аварии устраняли сразу.А при нынешнем вообще никто не шевелится.Или нынешнего никто в "дудочку" не ставит или он на столько уверен, что ему можно ничего не делать, что он в "дудочку" не ставит целый регион.Одно радует, что его ждёт арест или в конце года или в начале следующего.

Имя: Гость
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