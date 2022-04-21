Жителям Арбекова отказали в обустройстве тротуара

21.04.2022 | 08:44

Пензенцам отказали в обустройстве тротуара в 3-м проезде Рахманинова. Ответ на обращение одной из местных жительниц был дан на странице губернатора Олега Мельниченко во «ВКонтакте».

Женщина написала, что у новостройки, расположенной рядом с торговым центром, отсутствует тротуар.

«Обращались неоднократно, получали лишь отписки из администрации. Дети вынуждены ходить по проезжей части, в итоге сбили ребенка. Может, сейчас хоть решите эту проблему?» - возмутилась горожанка.

Упомянутое ей ДТП случилось вечером 19 апреля. Мальчик 2014 года рождения, катавшийся на велосипеде, попал под колеса автомобиля «Лада-Гранта», за рулем которого находился 21-летний водитель. Прибывшие на место аварии медики осмотрели ребенка и отпустили его, поскольку помощь не требовалась.

Представители городской администрации сообщили женщине, что данная территория частная и проведение работ по организации тротуара за счет средств бюджета будет нарушением законодательства.

«Работы по ремонту покрытия на территориях с уточненными границами возможно выполнить в рамках грантовой поддержки. Для участия в конкурсе необходимо создать некоммерческую организацию (в том числе территориальное общественное самоуправление) либо обратиться в существующую, сформировать пакет документов и подать заявление в администрацию района. По итогам конкурсного отбора проведение работ осуществляется за счет средств муниципального бюджета (70%) и софинансирования участника конкурса в размере 30%», - пояснили пензячке.

Кроме того, чиновники рекомендовали пешеходам соблюдать ПДД, а при фиксации нарушений обращаться в дежурную часть УГИБДД по телефонам: 59-90-02; 59-90-03.