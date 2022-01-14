Сетевое издание|18+|Пятница|14 янв 2022|12:32
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Глас народа

В Пензе автомобиль увяз в сугробе на Свердловском мосту

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Пензенский водитель столкнулся с сугробом на проезжей части и обратился к коммунальным службам с просьбой более добросовестно выполнять свою работу. Его пост появился в местных группах в социальных сетях в пятницу, 14 января.

Пользователь выложил запись, на которой видно, как он едет по улице Баумана, поворачивает на Свердловский мост, где машина упирается в гору снега и не может продолжить движение.

«Прошу обратить внимание на уборку снега без предупреждающих знаков об этом, «бруствер» из снега посередине полосы движения», - написал автор поста.

«И это сразу за знаком о том, что в том направлении только одна полоса! Даже чтобы объехать ее, нужно выехать на встречку через сплошную... Жесть наши службы делают...» - высказался один из комментаторов.

Другие пользователи рассказали, что уже оказывались в подобной ситуации в Пензе. «Все от водителя зависит. Я там просто объехал»; «Тоже попадал, но успел уйти от столкновения с кучей, на Перспективной возле «Рэхта», - отметили участники обсуждения.

Источник: www.instagram.com/sova_penza_avto.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«И это сразу за знаком о том, что в том направлении только одна полоса! Даже чтобы объехать ее, нужно выехать на встречку через сплошную... Жесть наши службы делают...»
Так это петух. Петух разбушевался!

Гость||

Петух бушует.

Имя: Гость
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