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Глас народа

Пензячка поделилась кадрами бездорожья на Восточном кладбище

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«От края и до края. Людям вообще не пройти», - рассказала женщина за кадром. Пензячка снимала лужи, заполнившие практически всю центральную аллею Чемодановского кладбища.

Ролик появился в социальной сети «ВКонтакте» вечером в субботу, 17 апреля.

Судя по кадрам, посетителям мест захоронений, как пешеходам, так и автомобилистам, придется столкнуться с бездорожьем. Глубокие лужи и выбоины, ямы, размытый грунт существенно затрудняют путь.

«Администрация кладбища просто пожимает плечами, отвечая, что у них нет денег на ремонт», - отмечено в посте.

Необходимость в ремонте проездов к местам захоронения назрела давно. Так, 31 марта во время похорон на Восточном кладбище застрял ПАЗ. Люди, приехавшие проводить в последний путь сразу двоих умерших, провели у автобуса около двух часов, пытаясь вытолкать его. В итоге нашелся бульдозер - водителю заплатили, и он вытянул автомобиль.

7 апреля в пресс-службе мэрии Пензы сообщили, что объявлен электронный аукцион на обустройство еще одного проезда по территории кладбища. Контракт планируют заключить в конце апреля.

Видео, фото vk.com/podslushano58.

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Гость||

Пусть сначала с этими дорогами разберутся Деньги дерут А дел никаких Это если так центральная выглядит То что говорить про второстепенные дороги -ответвления

Гость||

"Дорога в АД"

Гость||

Привет ярым ненавистникам крематория!

Имя: Гость
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