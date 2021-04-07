В Пензе обустроят проезд на Восточном кладбище

07.04.2021 | 11:51

Рядом с Восточным кладбищем на Осенней улице в Пензе продолжают обустраивать место под новые захоронения. Об этом в среду, 7 апреля, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Реализация проекта будет проходить в несколько этапов. В настоящее время на участке ведутся работы по вертикальной планировке, сносу зеленых насаждений и подготовке основания под резервуары для воды», - уточнили в мэрии.

В проекте фигурируют подъездная дорога, парковка и инженерная инфраструктура.

Кроме того, объявлен электронный аукцион на обустройство еще одного проезда по территории действующего кладбища. Заключить контракт планируется в конце апреля.

Необходимость в ремонте проездов назрела давно. Так, 31 марта во время похорон на Восточном кладбище застрял ПАЗ. Люди, приехавшие проводить в последний путь сразу двоих умерших, провели у автобуса около двух часов, пытаясь вытолкать его. В итоге нашелся бульдозер - водителю заплатили, и он вытянул ПАЗ.