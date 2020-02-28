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Глас народа | В Кузнецке внедорожник провалился в яму у частного дома

28.02.2020|09:12
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В Кузнецке автомобиль провалился в яму, образовавшуюся на дороге. Об инциденте, произошедшем в частном секторе на улице Ленина, его участник рассказал в группе «Подслушано в Кузнецке» соцсети «ВКонтакте».

«Напротив мебельной фабрики были проведены ремонтные работы водоканала. В итоге, видимо, из-за халатного отношения к работе машина провалилась в яму. Люди, будьте аккуратнее», - предупредил автор поста.

К публикации прикреплены фотографии, на которых видно: в ловушке оказалось заднее правое колесо внедорожника.

В комментариях одна из участниц группы отвергла предположение, что водитель сам виноват в произошедшем, поскольку при движении не посмотрел в зеркала заднего вида.

«Ямы не было, машина на глазах провалилась», - написала она.

Владельцу авто посоветовали обратиться за возмещением ущерба. Кроме того, кузнечане высказали опасения, что пострадать на этом участке могут и люди.

«Если машина повреждена, вызвали бы независимого эксперта, оценка повреждений - и в суд! В чем проблема? Завтра и ребенок туда провалиться может!» - отметил один из горожан.

В ноябре 2019 года автомобиль «Лада-Ларгус» провалился в яму с кипятком на улице Аустрина в Пензе. Погибли двое мужчин. Причиной ЧП стал прорыв трубы горячего водоснабжения. Кипяток размыл грунт, и произошел обвал дорожного покрытия. Следствие установило, что трубопровод прокладывали 57 лет назад.

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Гость|28.02.2020 09:30|

НЕ сварились заживо,как в Пензе, и слава всем богам.

Гость|28.02.2020 10:00|

Отвечать полюбас придется владельцу частного дома.

Гость|28.02.2020 12:04|

Нашли чем удивлять,ямами..

Имя: Гость
Комментарий:

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