14.12.2019 | 13:52

Днем в субботу, 14 декабря, в одной из пензенских групп в социальной сети «ВКонтакте» появилась видеозапись, сделанная пассажиркой автобуса. На нем запечатлен конфликт водителей автобуса и автомобиля.

«Буквально несколько минут назад в 66 автобусе стала свидетелем ужаснейшей ситуации. Пока ехали, нас подрезал мультивен. В отместку водитель автобуса подрезал в обратку. После этого водитель мультивена стал преследовать нас на каждой остановке, пытаясь проникнуть в кабину к водителю, чуть не угробил нас, пытаясь на ходу остановить автобус!!! Видео прилагается! В автобусе были дети и очень напугались! Это кошмар, товарищи! На видео четко сняла номера автомобилиста террориста. Всем добра! Берегите себя (орфография и пунктуация автора сохранены. - Прим. ред.)!» - таким эмоциональным постом сопровождается выложенный в Сеть ролик, автор которого пожелал остаться анонимным.

Из-за ненормативной лексики редакция ИА «ПензаИнформ» отключила звук. На кадрах видна часть автобуса с вставшим с места шофером. Путь ему преграждает автомобиль. В переднюю дверь стучат, она открывается. За ней находится водитель автомобиля - мужчина лет 35-40 в коричневой куртке, джинсах и темной трикотажной шапке. По всей видимости, он вынудил водителя автобуса остановиться, поставив машину перед ним.

«Ты что творишь!» - кричит шофер на автомобилиста. «А ты что в третьем ряду делаешь?!» - не остается тот в долгу и поднимается в салон. Шофер садится за руль и начинает сдавать назад.

В конфликт вмешивается кондуктор. «Вы не имеете права тормозить общественный транспорт. Я вызываю полицию», - громко говорит женщина. В это время «гость» требует у водителя координаты его начальства. Автобус двигается вперед и объезжает стоящий поперек полосы мультивэн Volkswagen с включенными аварийными сигналами.

«Останови! Останови!» - настаивает «борец за правду» и пытается вцепиться в руль. Автобус, резко вильнув, останавливается, слышны крики пассажиров.

«Останавливай! Ментов вызывайте! Пока ментов не вызовешь, никуда я не пойду!»- требует водитель Volkswagen, игнорируя открывшуюся дверь.

Один из пассажиров предлагает обеим сторонам доехать до конечной остановки и там выяснить отношения. Автобус вновь трогается и едет по дороге.

«Мужики, он вас угробит! Дураки, он вас угробит! Это отморозок! Он, может, вмазанный или еще что. Я-то еду по правилам, мужики!» - энергично жестикулируя, горячо доказывает стоящий в проходе мужчина.

Какая-то женщина высоким голосом кричит: «Здесь дети едут. Ты что делаешь, ребенка напугал! До конечной езжай, убирайся!» - и добавляет нецензурное слово. Пассажиры дружно ополчаются на мужчину, и тот машет рукой: «Да он вас угробит! Идиоты! Останавливай, я выйду».

Тот же женский голос громко характеризует мужчину еще одним непечатным словом, не смущаясь присутствием «напуганного ребенка». Затем раздается многоголосый мат пассажиров. «Глупые вы люди», - напоследок говорит заботливый агрессор и покидает салон.

Видео вызвало бурное обсуждение в Сети. Один из комментаторов недоумевает, почему не показывают действия водителя, который «повелся на провокацию, повторив за дураком».

Другой считает: «Водитель автобуса рисковал всеми своими пассажирами. И автомобилист прав, что он может угробить всех. Единственное - он растерялся и не записал номер автобуса, а просил номер телефона. И полицию он правильно вызвать хотел. Неадекват здесь - водитель автобуса. Насчет подрезания парень сказал, что тот не должен был ехать в 3-м ряду. Если бы он его подрезать хотел, то потом не стоял бы в салоне автобуса, а просто умчался бы, только его и видели».

«Хвататься за руль - нет, не должен был. Но вы все видео смотрели? Там сказано, что водитель автобуса пытался в ответ подрезать автомобиль и играл с ним в догонялки. Тоже адекват? Это компетенция полиции - разбираться в этом. Оба хороши. Но водитель автобуса рисковал большим количеством жизней, вот и все», - подводит итог еще один пользователь Сети.