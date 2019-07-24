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Глас народа | Очевидцы обсуждают очередную дыру в асфальте у ТЦ «Олимп»

24.07.2019|17:44
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Фотографию дыры в асфальте на проезжей части дороги опубликовал житель Пензы в социальной сети «ВКонтакте» в среду, 24 июля.

«И снова «Олимп», - написал он.

Накануне вечером на проспекте Строителей образовался автомобильный затор. Очевидцы сообщили, что виной тому стала коммунальная авария: «Канализация подмыла столб и асфальт около «Олимпа», столб еле стоит, и асфальт может провалиться».

Это уже третий случай, когда у ТЦ «Олимп» в дорожном покрытии образуется яма. Первый инцидент произошел 27 апреля и стал причиной огромного затора транспорта. Вторично асфальт исчез в провале 2 июля.

«Сегодня ехал, видел. И ДПС стоят там», - подтвердил один из комментаторов. «Короче, там по ходу сделают объезд!» - резюмировал другой.

фото vk.com/sova_penza

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Гость|24.07.2019 18:01|

Дормост виновен

Гость|24.07.2019 18:03|

Вот мириканцы дают, то столб иванлисанычу расшатали, теперь дырищу проломили! Не дают жить спокойно.

Гость|24.07.2019 18:04|

Это наглядная иллюстрация очередного провала местной власти.

Гость|24.07.2019 18:08|

Как говорит один заслуженный Сказочник:"Во всём виноват запад с Трампом!"

Гость|24.07.2019 18:24|

Гость писал(a):

Как говорит один заслуженный Сказочник:"Во всём виноват запад с Трампом!"
А может и правда американцы подкапывают? Ну чтоб ситуацию раскачать?

Гость|24.07.2019 18:30|

А где будут этот сериал казать?

Гость|24.07.2019 18:33|

Гость писал(a):

А где будут этот сериал казать?
В онлайне.Бери табурет и занимай места около Олимпа,пока бесплатно.

Гость|24.07.2019 18:33|

Предлагаю эту дыру использовать для исследования строения недр земли. Негоже такому отверстию зря пропадать.

Гость|24.07.2019 18:34|

Гость писал(a):

А где будут этот сериал казать?

В онлайне.Бери табурет и занимай места около Олимпа,пока бесплатно.

Попкорном только запасись. Серий много будет.

Гость|24.07.2019 18:47|

Это олимпийские боги мстят за использование их брэнда в дикой буртасии...

Гость|24.07.2019 18:48|

А может это отверстие кин-конга?

Гость|24.07.2019 18:48|

Какое отверстие?откуда массы идут?

Гость|24.07.2019 19:18|

Гость писал(a):

иванлисанычу расшатали, теперь дырищу проломили! Не дают жить спокойно.
Да он-то похож как раз один-то и спокоен

Имя: Гость
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