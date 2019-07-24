24.07.2019 | 17:44

Фотографию дыры в асфальте на проезжей части дороги опубликовал житель Пензы в социальной сети «ВКонтакте» в среду, 24 июля.

«И снова «Олимп», - написал он.

Накануне вечером на проспекте Строителей образовался автомобильный затор. Очевидцы сообщили, что виной тому стала коммунальная авария: «Канализация подмыла столб и асфальт около «Олимпа», столб еле стоит, и асфальт может провалиться».

Это уже третий случай, когда у ТЦ «Олимп» в дорожном покрытии образуется яма. Первый инцидент произошел 27 апреля и стал причиной огромного затора транспорта. Вторично асфальт исчез в провале 2 июля.

«Сегодня ехал, видел. И ДПС стоят там», - подтвердил один из комментаторов. «Короче, там по ходу сделают объезд!» - резюмировал другой.

фото vk.com/sova_penza