На лестнице ДВС «Сура» «растаяли» ступеньки

С лестницы дворца водного спорта «Сура» начала сходить облицовка. Об этом сообщил читатель PenzaInform.ru, приложив в подтверждение своих слов фото.

На снимках, сделанных 28 марта, видны проплешины на ступенях. Плитка отлетает и целиком, и кусками, обнажая крошащуюся цементную основу.

«Ступеньки растаяли», - прокомментировал горожанин.

Он добавил, что осенью, насколько помнит, все здесь было в порядке.

«Сура» - главная база областной школы олимпийского резерва по водным видам спорта (плавание, прыжки в воду, триатлон, водное поло). Однако достижения вряд ли появятся, если переломать ноги на выщербленной лестнице.

Также во дворце занимаются с малышами 3-5 лет и даже с грудничками. Насколько безопасно ходить по таким ступенькам с детьми на руках - большой вопрос.

Наконец, спортобъект стоит в центре Пензы, рядом с мэрией и кинотеатром «Современник, где его видят не только жители областного центра, но и гости.

Туристическая привлекательность города на этом фоне становится неочевидной.