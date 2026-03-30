На Мироносицком кладбище деревья обрушились на могилы

За Мироносицким кладбищем в Пензе никто не следит, обратил внимание читатель PenzaInform.ru. «Проходишь рядом - и возникает ощущение уныния и безнадеги», - поделился впечатлением житель областного центра.

Мужчина прислал в редакцию несколько снимков кладбища, сделанных 29 марта со стороны улицы Шевченко.

«Почему никто не следит за Мироносицким кладбищем? Ограда разваливается, деревья обрушились на могилы...

Понятно, что кладбище старое и многие могилы никто не навещает, но деревья и ограда - это не зона ответственности родственников усопших», - отметил пензенец.

Присланные фотографии были размещены в телеграм-канале PenzaInform. Горожане в комментариях отметили, что такая же ситуация уже долгие годы и на Митрофановском кладбище.