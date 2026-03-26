Угроза сверху: с крыши дома на ул. Октябрьской упали куски кирпичей

На тротуаре у дома № 6 на улице Октябрьской в Пензе (около Привокзальной площади) для пешеходов угроза сверху существует независимо от времени года. Зимой опасность представляла наледь, теперь - кирпичи.

О проблеме в редакцию PenzaInform.ru написала жительница областного центра, которая часто ходит по этому тротуару.

«Наледь, которую так и не почистили в этом году, сошла сама. Правда, вместе с фронтоном. Кусками кирпичей и штукатурки чуть не убило людей, идущих на вокзал станции Пенза-I.

Ждали, когда наледь на голову упадет, теперь - когда кирпич», - поделилась пензячка.

В марте 2025 года с двухэтажного здания на улице Карла Маркса, 28, на узкий тротуар обрушились кирпичи. Обошлось без пострадавших. Тогда инцидентом заинтересовалась прокуратура.