Олег Мельниченко вступил в должность губернатора Пензенской области

В пятницу, 25 сентября, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко вступил в должность. Церемония инаугурации состоялась в драматическом театре.

На нее были приглашены почетные гости, в том числе полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, сенаторы, депутаты, руководители министерств и ведомств, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, председатель Государственного Собрания Мордовии Владимир Чибиркин и др.

Вначале председатель регионального избиркома Александр Синюков озвучил официальные результаты выборов губернатора, прошедших 18-20 сентября. «Избранный губернатором Пензенской области признан Олег Владимирович Мельниченко, за которого проголосовало 419 128 избирателей, что составляет 70,80%», - объявил он.

Вступая в должность, Олег Мельниченко принес присягу. «Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Пензенской области добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, Устав Пензенской области и законы Пензенской области, верно служить народу», - произнес он.

Полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, поздравляя Олега Мельниченко с официальным вступлением в должность, назвал его эффективным руководителем, пользующимся авторитетом среди коллег и земляков.

«Ваши работоспособность, энергия и профессионализм позволили существенно улучшить социально-экономическое положение региона», - подчеркнул он.

По словам Игоря Комарова, за время руководства регионом Олег Мельниченко сформировал эффективную команду соратников и совместно с коллегами из федеральных ведомств и органов местного самоуправления в ближайшие 5 лет ему предстоит решать много важных задач.

В адрес губернатора поступили поздравительные телеграммы от президента Беларуси Александра Лукашенко, председателя правительства РФ Михаила Мишустина, председателя Совфеда Валентины Матвиенко, патриарха Московского и всея Руси Кирилла, председателя Духовного управления мусульман РФ муфтия шейха Равиля Гайнутдина, помощника Президента РФ Алексея Дюмина, первого зампреда правительства РФ Дениса Мантурова, зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина.

Олег Мельниченко поблагодарил всех за доверие и поддержку. Он выразил признательность Президенту России Владимиру Путину за доверие и внимание к региону, председателю Совфеда Валентине Матвиенко и сенаторам - за включенность в жизнь региона, личное участие в решении многих вопросов, полпреду Президента РФ в ПФО Игорю Комарова - за то, что Пензенская область всегда остается в фокусе федеральной окружной политики, депутатам Госдумы - за содействие, поскольку интересы региона находили отражение в федеральном бюджете.