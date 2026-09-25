Николай Кондратюк остался сенатором Совфеда от правительства

Политика

Николай Кондратюк остался сенатором Совфеда от правительства
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Николай Кондратюк остался сенатором Совета Федерации Федерального Собрания РФ, представителем от правительства Пензенской области. Соответствующий указ в пятницу, 25 сентября, подписал губернатор Олег Мельниченко.

Кондратюк представлял в Совфеде региональное правительство с декабря 2021 года.

До него должность занимала Мария Львова-Белова. Она стала уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка.

Николай Кондратюк был назначен сенатором до сентября 2026 года. После того как Олега Мельниченко переизбрали, он издал указ о наделении Кондратюка полномочиями сенатора.

Также Пензенскую область в Совфеде представляет Юлия Лазуткина, ранее являвшаяся депутатом регионального Законодательного собрания.

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