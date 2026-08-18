Полномочия министерства по охране памятников пока остаются в силе

Вопрос о ликвидации министерства по охране памятников истории и культуры отложен на неопределенное время. Это следует из постановления регионального правительства, опубликованного в понедельник, 17 августа.

«Приостановить действие постановления правительства Пензенской области от 08.06.2026 № 462-пП «Отдельные вопросы исполнительных органов Пензенской области», - говорится в документе.

Изначально полномочия в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия планировалось передать региональному минкультуры.

Главе министерства по охране памятников Александру Понякину поручили уведомить служащих об увольнении «в связи с упразднением государственного органа» и, при необходимости, расторгнуть заключенные ведомством контракты.

8 июня вышло постановление, согласно которому полномочия передавались в министерство градостроительства и архитектуры, которое возглавляет Александр Итальянцев.

Новый нормативно-правовой акт не отменяет это решение, но подразумевает отсрочку его исполнения. На сколько именно, в документе не оговаривается.