В регионе сменилось руководство службы судебных приставов

В Пензенской области назначен врио руководителя управления Федеральной службы судебных приставов. С понедельника, 10 августа, эту должность занял Александр Пеунков.

До недавнего времени он был главным судебным приставом по Республике Мордовия, уточнил губернатор Олег Мельниченко.

«Рассчитываем, что опыт Александра Георгиевича повысит эффективность работы. Пригласил его на очередное заседание оперативного штаба - начнем работу», - написал Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

С 2019 года руководителем службы в регионе являлся Николай Илькин. Он также прибыл в регион из Мордовии, где работал заместителем начальника управления.

Перед этим, с 2014 года, пост занимал Евгений Пазечко, который получил повышение и уехал в Москву.