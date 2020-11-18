Бывший мэр Заречного Вячеслав Гладков назначен врио губернатора

18.11.2020 | 19:00

Бывший глава администрации Заречного Вячеслав Гладков назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области. В среду, 18 ноября, сообщение об этом появилось на сайте Кремля.

Уточняется, что Владимир Путин провел с Гладковым рабочую встречу, во время которой и сообщил о своем решении. Необходимость назначить нового главу региона возникла в связи с досрочным прекращением полномочий Евгения Савченко, руководившего Белгородской областью 27 лет.

Также на сайте Кремля опубликован указ о назначении Гладкова. Он вступил в силу в день подписания.

Вячеслав Гладков прослужил в зареченской администрации более 16 лет. Затем работал в должности заместителя губернатора - председателя правительства города Севастополя, был вице-премьером Ставропольского края.