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Политика

Бывший мэр Заречного Вячеслав Гладков назначен врио губернатора

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Бывший глава администрации Заречного Вячеслав Гладков назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области. В среду, 18 ноября, сообщение об этом появилось на сайте Кремля.

Уточняется, что Владимир Путин провел с Гладковым рабочую встречу, во время которой и сообщил о своем решении. Необходимость назначить нового главу региона возникла в связи с досрочным прекращением полномочий Евгения Савченко, руководившего Белгородской областью 27 лет.

Также на сайте Кремля опубликован указ о назначении Гладкова. Он вступил в силу в день подписания.

Вячеслав Гладков прослужил в зареченской администрации более 16 лет. Затем работал в должности заместителя губернатора - председателя правительства города Севастополя, был вице-премьером Ставропольского края.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото № 2 РИА Новости
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Гость||

А уж думал, что Пензенской области?

Гость||

Я тоже. Утка сработала)))

Гость||

Хитро написали, все уже подумали что Пензенской области и обрадовались

Гость||

Лик на фото как будто недоумевает от всех этих событий.

Гость||

Савченко руководил Белгородской областью с 1993 года ,т.е. 27 лет.!!! и мог сидеть ещё 2 года ,но ушёл сам.

Гость||

А среди белгородских не нашли достойного, кто будет верным пехотинцем?

Гость||

Гость писал(a):

А среди белгородских не нашли достойного, кто будет верным пехотинцем?
Ротация,может потом и найдут.Гладков то наш местный в отличии от нынешнего.

Гость||

Не повезло им. Хорошая область была.

Гость||

Гость писал(a):

Не повезло им. Хорошая
Всхрюк засчитан

Гость||

Как бы не сглазили с заголовком. Посмотрите на Мордовию...

Гость||

Гость писал(a):

Савченко руководил Белгородской областью с 1993 года ,т.е. 27 лет.!!! и мог сидеть ещё 2 года ,но ушёл сам.
Не сам. А вежливо из АП порекомендовали. Не удивлюсь, если по позже возбудят УД.

Имя: Гость
Комментарий:

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