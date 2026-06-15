Бывший министр образования региона возглавляет ОЦК Минпросвещения РФ

Бывший министр образования Пензенской области Алексей Комаров теперь возглавляет Отраслевой центр компетенций (ОЦК) Министерства просвещения РФ, действующий на базе Федерального института цифровой трансформации в сфере образования (ФИЦТО).

Центр был создан в 2025 году. Он осуществляет консультативную и методологическую поддержку регионов и образовательных организаций с целью выявления «зон непроизводительности», развития бережливых технологий, тиражирования лучших практик и внедрения коробочных решений Федерального центра компетенций, уточнили в ФИЦТО.

Алексей Комаров стал министром образования Пензенской области в ноябре 2021 года, сменив на посту Александра Воронкова. 28 декабря 2024 года стало известно, что Комаров покидает ведомство. В качестве причины указывался переход на новое место работы.

В марте 2025-го Алексей Комаров был назначен советником губернатора, однако вскоре появился документ об освобождении его от этой должности.

Затем телеграм-канал Mash сообщил, что сотрудники ФСБ задержали бывшего министра образования Пензенской области в Москве по подозрению в превышении должностных полномочий. После этого информации об Алексее Комарове не было.