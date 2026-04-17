Руководящий пост: требования к участникам СВО хотят упростить

В Пензенской области планируют упростить требования для участников СВО, желающих занять высокие должности на государственной гражданской службе. Соответствующий законопроект рассмотрят на ближайшей сессии регионального Заксобра, которая состоится 24 апреля.

Для замещения должностей высшей группы (руководители, их помощники или советники) квалификационные требования к стажу хотят снизить с 4 до 3 лет; главной группы (специалисты и обеспечивающие специалисты) - с 2 лет до 1 года.

Речь идет о стаже гражданской службы или работы по специальности, направлению подготовки.

В случае принятия изменения вступят в силу через 10 дней после официального опубликования документа, уточняется на сайте Заксобра.

В 2025 году из регионального бюджета выделили почти 70 миллионов рублей на подготовку бывших или действующих участников СВО к работе в качестве высококвалифицированных, компетентных руководителей.

Предполагалось, что бойцы, прошедшие обучение, смогут трудиться в органах государственной или муниципальной власти либо в организациях, осуществляющих деятельность на территории Пензенской области.