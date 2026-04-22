На предварительное голосование ЕР заявились уже 2,1 тыс. человек

В Пензенской области продолжается прием документов от желающих принять участие в предварительном голосовании «Единой России», по итогам которого будут определены кандидаты для выдвижения от партии на выборах в Госдуму.

На текущий момент заявку подал 41 житель области. Формирование списков претендентов идет на конкурентной основе, а сама процедура призвана обеспечить открытость и легитимность последующего волеизъявления граждан.

Подать заявление можно как в электронном виде на портале pg.er.ru, так и лично в региональном оргкомитете, который располагается в Пензе. Выдвижение продлится до 30 апреля включительно. Регистрация избирателей для участия в электронном голосовании, которое пройдет с 25 по 31 мая, начнется 20 апреля и завершится 29 мая.

Общероссийская картина также демонстрирует высокую активность. Как сообщил секретарь генерального совета партии Владимир Якушев, конкурс на предварительном голосовании уже достиг почти 5 человек на место, а общее число участников превысило 2,1 тыс. человек. При этом практически 40% общего числа претендентов являются беспартийными. Как подчеркнул Владимир Якушев, по итогам процедуры они должны будут присоединиться к рядам «Единой России».

Особый интерес к процедуре, по словам секретаря генсовета, проявляют участники специальной военной операции - 17% заявок поступило именно от них.

«Все они получат сопровождение от ведущих экспертов, чтобы иметь возможность уверенно выступить в ходе предварительного голосования, научиться азам политической работы, работы с избирателями», - подчеркнул Якушев.

Председатель федерального оргкомитета Александр Карелин, комментируя ход приема заявок, отметил, что процедура проходит без нарушений, а предварительное голосование стало реальным инструментом народного доверия, повышающим качество будущих решений на всех уровнях власти.

Губернатор Пензенской области, секретарь регионального отделения партии Олег Мельниченко, который возглавляет местный организационный комитет, также подтвердил нацеленность на открытую конкурентную борьбу. По его словам, каждый участник предварительного голосования проведет встречи с населением, а поступившие наказы лягут в основу Народной программы.

Глава региона особо подчеркнул, что партия первой откликнулась на призыв президента о вовлечении ветеранов и действующих участников СВО в политическую жизнь.