Михаилу Лисину предложили остаться на посту бизнес-омбудсмена

Политика

Михаилу Лисину предложили остаться на посту бизнес-омбудсмена
Печать
Telegram

Михаил Лисин, вероятнее всего, сохранит пост уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пензенской области. Продолжить работу ему предложил губернатор Олег Мельниченко.

Лисин был назначен бизнес-омбудсменом в марте 2021 года на 5-летний срок, а до этого являлся депутатом регионального Законодательного собрания.

В 2026-м в областном парламенте будет рассматриваться вопрос о переизбрании уполномоченного. Мельниченко выразил готовность поддержать кандидатуру Лисина, о чем сообщил в своем телеграм-канале 26 января.

Оценивая итоги работы Михаила Лисина на посту, губернатор отметил, что за этот период было внесено более 40 законодательных инициатив, направленных на улучшение делового климата в регионе.

«Так, в прошлом году приняты решения о продлении льготной ставки для IT-компаний до 2027 года, введении автоматизированной упрощенной системы налогообложения», - привел пример Олег Мельниченко.

До этого, с октября 2013 года, уполномоченным по защите прав предпринимателей в Пензенской области был Карим Кузахметов. Он покинул пост в феврале 2020-го. С тех пор более года место главного защитника интересов бизнесменов оставалось вакантным.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
назначение должность увольнение
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!