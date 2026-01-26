Михаилу Лисину предложили остаться на посту бизнес-омбудсмена

Михаил Лисин, вероятнее всего, сохранит пост уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пензенской области. Продолжить работу ему предложил губернатор Олег Мельниченко.

Лисин был назначен бизнес-омбудсменом в марте 2021 года на 5-летний срок, а до этого являлся депутатом регионального Законодательного собрания.

В 2026-м в областном парламенте будет рассматриваться вопрос о переизбрании уполномоченного. Мельниченко выразил готовность поддержать кандидатуру Лисина, о чем сообщил в своем телеграм-канале 26 января.

Оценивая итоги работы Михаила Лисина на посту, губернатор отметил, что за этот период было внесено более 40 законодательных инициатив, направленных на улучшение делового климата в регионе.

«Так, в прошлом году приняты решения о продлении льготной ставки для IT-компаний до 2027 года, введении автоматизированной упрощенной системы налогообложения», - привел пример Олег Мельниченко.

До этого, с октября 2013 года, уполномоченным по защите прав предпринимателей в Пензенской области был Карим Кузахметов. Он покинул пост в феврале 2020-го. С тех пор более года место главного защитника интересов бизнесменов оставалось вакантным.