В Совете Федерации пройдут Дни Пензенской области
18-20 мая в Совете Федерации Федерального собрания РФ пройдут Дни Пензенской области.

В рамках пленарного заседания будет проведен Час субъекта. Запланирована работа экспозиции, посвященной достижениям региона.

«По итогам Дней Пензенской области в Совете Федерации примут очень важное для дальнейшего развития региона постановление о социально-экономической поддержке. Мы уже начали работу по определению значимых объектов, которые будут в него включены», - написал губернатор Олег Мельниченко в своем телеграм-канале.

Их выберут в сфере здравоохранения и образования. Также среди претендентов объекты, способствующие инвестиционной привлекательности Пензенской области

Для подготовки к событию создан оргкомитет. Губернатор будет лично курировать процесс.

