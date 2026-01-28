В Пензенской области уменьшилось число избирателей

В Пензенской области проголосовать на выборах смогут 996 908 человек. Такова численность избирателей на территории региона на 1 января 2026 года, по данным местного избиркома.

Она постоянно уменьшается. На 1 июля 2025-го избирателей было 998 911. На 1 января 2024 года - 1,014 млн.

На 2026 год запланированы выборы губернатора. На них определится, кто будет стоять во главе региона ближайшие 5 лет.

Действующий губернатор Олег Мельниченко пока не принял окончательное решение, будет ли баллотироваться на второй срок. «Это зависит от двух факторов: доверия со стороны населения Пензенской области и доверия со стороны Президента Российской Федерации. Когда эти два фактора сойдутся в одной точке, я окончательно приму решение», - пояснил он.

Также в 2026 году состоятся выборы депутатов Госдумы.