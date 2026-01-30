Глава Земетчинского района ушел в отставку

Политика

Глава Земетчинского района ушел в отставку
Печать
Telegram

В пятницу, 30 января, на внеочередном заседании Собрания представителей глава Земетчинского района Николай Итальянцев досрочно сложил полномочия.

Как сообщили в региональном правительстве, Итальянцеву присвоили звание «Заслуженный работник органов местного самоуправления» «за безупречную и продолжительную работу, высокий профессионализм, достижение значительных результатов в профессиональной деятельности и вклад в развитие местного самоуправления».

Исполнять полномочия главы района будет Иван Козин, являвшийся заместителем Итальянцева.

Глава Земетчинского района ушел в отставку

Сейчас объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы. Он состоится 19 марта.

Николай Итальянцев руководил районом на протяжении нескольких лет. Он занял пост в 2020-м, в декабре 2022 года был переизбран на ту же должность.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
назначение должность награждение
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!