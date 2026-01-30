Глава Земетчинского района ушел в отставку

В пятницу, 30 января, на внеочередном заседании Собрания представителей глава Земетчинского района Николай Итальянцев досрочно сложил полномочия.

Как сообщили в региональном правительстве, Итальянцеву присвоили звание «Заслуженный работник органов местного самоуправления» «за безупречную и продолжительную работу, высокий профессионализм, достижение значительных результатов в профессиональной деятельности и вклад в развитие местного самоуправления».

Исполнять полномочия главы района будет Иван Козин, являвшийся заместителем Итальянцева.

Сейчас объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы. Он состоится 19 марта.

Николай Итальянцев руководил районом на протяжении нескольких лет. Он занял пост в 2020-м, в декабре 2022 года был переизбран на ту же должность.