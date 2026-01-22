Председателю Пензенской ТПП предложили сохранить пост

Председателю Пензенской ТПП предложили сохранить пост
Владимир Подобед, вероятнее всего, останется на посту председателя Пензенской торгово-промышленной палаты, который занимает почти 20 лет.

Продолжить работу по истечении срока полномочий (это случится в 2026 году) ему предложил губернатор Олег Мельниченко во время рабочей встречи.

ТПП - площадка для взаимодействия бизнеса и власти. Ее цель - способствовать продвижению продукции местных предприятий на рынке области, других регионов России и за рубежом.

«Особое внимание уделяется межрегиональному и международному сотрудничеству. За 2025 год оформлено 3 128 сертификатов происхождения товаров на экспорт», - уточнили в региональном правительстве.

Кроме того, большое внимание уделяется обучающим программам.

