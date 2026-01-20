Местонахождение символов власти губернатора хотят закрепить

В Пензенской области подготовлен указ о местонахождении символов власти губернатора. Документ сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Речь идет о должностном знаке и штандарте (флаге).

Указом предлагается установить, что символы власти должны размещаться в здании регионального правительства по адресу: г. Пенза, ул. Московская, 75.

Документ вступит в силу в день его официального опубликования.

В 2022 году депутаты Заксобра внесли изменения в закон «O символах власти губернатора Пензенской области», постановив, что глава региона может самостоятельно определять место, где будут находиться его должностной знак и штандарт.

Предыдущая редакция закона предполагала, что символы власти должны быть в служебном кабинете губернатора.