В Пензенской гордуме прекратили полномочия Жиганши Туктарова

28.03.2025 | 10:12

Депутатские полномочия Жиганши Туктарова прекращены. Такое решение было принято на сессии Пензенской городской думы в пятницу, 28 марта, большинством голосов.

Жиганша Туктаров входил в депутатский корпус много лет, на протяжении нескольких созывов он представлял региональное отделение ЛДПР, затем был самовыдвиженцем, с 2024 года отстаивал интересы «Партии пенсионеров».

Толчком к завершению депутатской деятельности стала ситуация, связанная с его позицией по поводу присвоения звания почетного гражданина Пензы участнику Великой Отечественной войны.

17 марта при обсуждении темы у Жиганши Туктарова неожиданно возникли вопросы. Он предложил озвучить конкретные заслуги ветерана, дающие ему право «на высокую почесть города», и остался не удовлетворен ответом.

«Присвоение звания почетного гражданина Городнову Виктору Семеновичу только за то, что он дожил до этой славной даты, немножко не соответствует действительности. Давайте все же отнесемся к этому серьезно, у нас очень много достойных людей. За одну медаль за победу над Германией - ну уж простите, а то, что он воевал... Ну, он ни одного выстрела не сделал в сторону врага, потому что он до фронта не дошел», - заявил тогда Туктаров.

Через несколько дней после этого председатель гордумы Денис Соболев выразил мнение, что депутат должен отказаться от мандата.

Губернатор Олег Мельниченко назвал высказывания Жиганши Туктарова «отвратительными, бестактными и недопустимыми для народного избранника». Он отметил, что в сложившейся ситуации самым правильным для депутата будет принести извинения Виктору Семеновичу Городнову, его родным и близким, всем ветеранам Великой Отечественной войны, а затем сложить с себя депутатские полномочия.

20 марта Жиганша Туктаров принес публичные извинения ветерану и написал заявление о прекращении своих полномочий как депутата.

В тот же день было прекращено членство Жиганши Туктарова в «Партии пенсионеров». Решение приняли единогласно на внеочередном собрании правления регионального отделения.

На сессию 28 марта Туктаров не явился.