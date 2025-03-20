Губернатор назвал высказывания депутата гордумы отвратительными

20.03.2025 | 16:20

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посчитал необходимым высказаться о «постыдной истории, возмутившей всех пензенцев, которым дорога память о Великой Отечественной войне». Речь идет о неожиданной дискуссии, которая возникла на заседании в городской думе при обсуждении предложения присвоить звание почетного гражданина Пензы ветерану Великой Отечественной войны Виктору Семеновичу Городнову.

«Соответствующее поручение дал президент Владимир Владимирович Путин. Виктор Семенович Городнов был призван на фронт в октябре 1944 года. Служил на торпедных катерах, сопровождал суда, занимался разминированием глубинных бомб. Потом работал на предприятиях Пензы, добавив к своей медали «За Победу над Германией» множество наград за добросовестный труд. Это достойный путь человека, честно трудившегося на благо Отечества много лет.

Поразительно, что депутат Туктаров позволил себе публично обесценить заслуги солдата Победы перед Родиной. По его мнению, служба Виктора Семеновича была недостаточно героической. Как губернатор региона и как внук прошедшего Великую Отечественную войну офицера, считаю такие высказывания отвратительными, бестактными и недопустимыми для народного избранника», - написал Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

Губернатор добавил, что в сложившейся ситуации самым правильным для Жиганши Туктарова будет принести извинения Виктору Семеновичу, его родным и близким, всем ветеранам Великой Отечественной войны, а затем сложить с себя депутатские полномочия.

Ранее аналогичное мнение высказал председатель гордумы Денис Соболев.

Жиганша Туктаров входит в депутатский корпус много лет, на протяжении нескольких созывов он представлял региональное отделение ЛДПР, затем был самовыдвиженцем, сейчас отстаивает интересы «Партии пенсионеров». При обсуждении предложения присвоить звание ветерану он выразил сомнения.

«По имеющимся наградам наш претендент не вправе получать даже, по нашему же положению, знака за заслуги в развитии города Пензы. Давайте подумаем и решим: поддерживать предложенную кандидатуру или нет. Вам [депутатам] свои права делегировали жители города. Прежде чем голосовать, подумаем, сможем ли, глядя в глаза избирателям, сказать, что в этой ситуации поступили правильно? Проголосовав за человека, не имеющего ни одной боевой награды? Одна медаль за победу над Германией в Великой Отечественной войне - это самая распространенная награда в СССР, которая выдавалась практически всем. У нас много участников Великой Отечественной войны, давайте им присвоим столь высокое звание, может быть, кому-то посмертно. Конечно, это будет не так пафосно, мы не сможем ему лично вручить признание городом его заслуг, но это получит наследник победителя, что будет иметь еще больший воспитательный и патриотический эффект.

Присвоение звания почетного гражданина Городнову Виктору Семеновичу только за то, что он дожил до этой славной даты, немножко не соответствует действительности. Давайте все же отнесемся к этому серьезно, у нас очень много достойных людей. За одну медаль за победу над Германией - ну уж простите, а то, что он воевал... Ну, он ни одного выстрела не сделал в сторону врага, потому что он до фронта не дошел», - заявил Жиганша Туктаров.