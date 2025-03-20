В Пензе депутату гордумы предложили сложить полномочия

Депутат Пензенской городской думы Жиганша Туктаров должен отказаться от мандата. Так считает председатель представительного органа местного самоуправления Денис Соболев.
«Настоятельно рекомендую ему принять единственно возможное в данном случае решение - сложить полномочия», - написал Соболев в своем TG-канале в четверг, 20 марта.
Так он отреагировал на ситуацию, связанную с позицией Туктарова по поводу присвоения звания почетного гражданина Пензы участнику Великой Отечественной войны. Депутат счел, что имеющихся заслуг недостаточно для оказания претенденту этой почести.
Соболев извинился перед ветеранами и тружениками тыла, констатировав, что «за прошедшие 3 дня депутат Туктаров так и не высказал никаких сожалений о своих недопустимых изречениях».
«Я убежден, что бестактные и циничные заявления, сделанные Туктаровым, и его последующее молчание, несовместимы со статусом депутата Пензенской городской думы», - заключил председатель.
Жиганша Туктаров входит в депутатский корпус много лет, на протяжении нескольких созывов он представлял региональное отделение ЛДПР, затем был самовыдвиженцем, сейчас отстаивает интересы «Партии пенсионеров».
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀