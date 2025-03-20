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Политика

В Пензе депутату гордумы предложили сложить полномочия

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Депутат Пензенской городской думы Жиганша Туктаров должен отказаться от мандата. Так считает председатель представительного органа местного самоуправления Денис Соболев.

«Настоятельно рекомендую ему принять единственно возможное в данном случае решение - сложить полномочия», - написал Соболев в своем TG-канале в четверг, 20 марта.

Так он отреагировал на ситуацию, связанную с позицией Туктарова по поводу присвоения звания почетного гражданина Пензы участнику Великой Отечественной войны. Депутат счел, что имеющихся заслуг недостаточно для оказания претенденту этой почести.

В Пензе депутату гордумы предложили сложить полномочия

Соболев извинился перед ветеранами и тружениками тыла, констатировав, что «за прошедшие 3 дня депутат Туктаров так и не высказал никаких сожалений о своих недопустимых изречениях».

«Я убежден, что бестактные и циничные заявления, сделанные Туктаровым, и его последующее молчание, несовместимы со статусом депутата Пензенской городской думы», - заключил председатель.

Жиганша Туктаров входит в депутатский корпус много лет, на протяжении нескольких созывов он представлял региональное отделение ЛДПР, затем был самовыдвиженцем, сейчас отстаивает интересы «Партии пенсионеров».

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