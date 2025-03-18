В гордуме вызвало дискуссию решение присвоить почетное звание ветерану

18.03.2025 | 20:27

В Пензе планируют присвоить звание почетного гражданина города участнику Великой Отечественной войны, ветерану труда Виктору Семеновичу Городнову. Этот вопрос обсуждался на комиссии в гордуме в понедельник, 17 марта, и неожиданно вызвал дискуссию.

Виктор Семенович Городнов был призван на фронт в октябре 1944 года. Служил на торпедных катерах по разминированию глубинных бомб, сопровождал караваны судов, после окончания войны также занимался разминированием акватории. Демобилизовался в 1951 году, после чего посвятил себя мирному труду в Пензе - сначала фрезеровщиком на заводах, позже - в НИИФИ, внес большой вклад в изготовление изделий для ракетно-космической отрасли. Награжден медалью «За Победу над Германией», имеет многочисленные награды за добросовестный труд, сообщили в пресс-службе гордумы.

Однако у одного из депутатов - Жиганши Туктарова («Партия пенсионеров») - возникли вопросы. «Прошу озвучить заслуги Городнова Виктора Семеновича, дающие ему право на высокую почесть города», - попросил он.

Ответил председатель гордумы Денис Соболев. «У нас, кстати, ожидается решение Президента РФ о том, чтобы всем живущим ветеранам Великой Отечественной войны были присвоены звания почетных граждан городов, в которых они проживают. Сам факт того, что это действующий ветеран Великой Отечественной войны, не хочу обидеть ветеранов тыла, это человек, который воевал. Мне кажется, задавать подобные вопросы просто некорректно в данном случае. Это человек с оружием в руках защищал нашу страну от фашистских захватчиков! Этого мало?» - возмутился он.

«Какие заслуги конкретные?» - снова спросил Жиганша Туктаров.

«Я вам только что ответил! Защищал с оружием в руках и освобождал землю! Нашу, от фашистов», - повторил председатель гордумы.

«Ну и ответа я не получил», - заявил депутат.

Жиганша Туктаров обратил внимание присутствовавших, что звание почетного гражданина Пензы присваивается за особые личные заслуги, выдающиеся результаты в области экономики, науки и т. д., которые подтверждены соответствующей муниципальной или государственной наградой, а также гражданам, проявившим личное мужество и героизм при исполнении воинского и служебного долга, и др.

«По имеющимся наградам наш претендент не вправе получать даже, по нашему же положению, знака за заслуги в развитии города Пензы. Давайте подумаем и решим: поддерживать предложенную кандидатуру или нет. Вам [депутатам] свои права делегировали жители города. Прежде чем голосовать, подумаем, сможем ли, глядя в глаза избирателям, сказать, что в этой ситуации поступили правильно? Проголосовав за человека, не имеющего ни одной боевой награды? Одна медаль за победу над Германией в Великой Отечественной войне - это самая распространенная награда в СССР, которая выдавалась практически всем. У нас много участников Великой Отечественной войны, давайте им присвоим столь высокое звание, может быть, кому-то посмертно. Конечно, это будет не так пафосно, мы не сможем ему лично вручить признание городом его заслуг, но это получит наследник победителя, что будет иметь еще больший воспитательный и патриотический эффект.

Присвоение звания почетного гражданина Городнову Виктору Семеновичу только за то, что он дожил до этой славной даты, немножко не соответствует действительности. Давайте все же отнесемся к этому серьезно, у нас очень много достойных людей. За одну медаль за победу над Германией - ну уж простите, а то, что он воевал... Ну, он ни одного выстрела не сделал в сторону врага, потому что он до фронта не дошел», - заявил Жиганша Туктаров.

Это выступление вызвало негодование у председателя гордумы. «Вы там были, что ли? Сделал он выстрел, не сделал он выстрел. А, читали? Вы еще почитайте список почетных граждан города Пензы, за которых вы в том числе проголосовали за многие годы, и о их заслугах нам расскажите! Которые полгорода разворовали!» - высказался Денис Соболев.

Никто из депутатов Жиганшу Туктарова не поддержал. Вопрос присвоения звания «Почетный гражданин города Пензы» Виктору Семеновичу Городнову вынесен на сессию, которая состоится в конце марта.