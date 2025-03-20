Скандал в гордуме: Жиганша Туктаров написал заявление

20.03.2025 | 17:17

Депутат Пензенской городской думы Жиганша Туктаров принес публичные извинения ветерану Великой Отечественной войны Виктору Семеновичу Городнову и написал заявление о прекращении своих полномочий как депутата, сообщил председатель гордумы Денис Соболев.

«28 марта на очередной сессии городской думы данное заявление будет рассмотрено и, уверен, удовлетворено», - написал он в своем телеграм-канале и приложил документ, датированный 20 марта.

Жиганша Туктаров при обсуждении предложения присвоить ветерану звание почетного гражданина Пензы выразил сомнения.

«По имеющимся наградам наш претендент не вправе получать даже, по нашему же положению, знака за заслуги в развитии города Пензы. Давайте подумаем и решим: поддерживать предложенную кандидатуру или нет... Одна медаль за победу над Германией в Великой Отечественной войне - это самая распространенная награда в СССР, которая выдавалась практически всем... Присвоение звания почетного гражданина Городнову Виктору Семеновичу только за то, что он дожил до этой славной даты, немножко не соответствует действительности. Давайте все же отнесемся к этому серьезно, у нас очень много достойных людей. За одну медаль за победу над Германией - ну уж простите, а то, что он воевал... Ну, он ни одного выстрела не сделал в сторону врага, потому что он до фронта не дошел», - заявил Жиганша Туктаров.

После этого Денис Соболев выразил мнение, что депутат должен отказаться от мандата.

Губернатор Олег Мельниченко назвал высказывания Жиганши Туктарова «отвратительными, бестактными и недопустимыми для народного избранника». Он отметил, что в сложившейся ситуации самым правильным для депутата будет принести извинения Виктору Семеновичу Городнову, его родным и близким, всем ветеранам Великой Отечественной войны, а затем сложить с себя депутатские полномочия.