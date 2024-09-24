ФСБ и СКР рассказали, в чем подозревается Александр Воронков

24.09.2024 | 13:07

Глава Бессоновского района Александр Воронков незаконно организовал передачу 8 земельных участков в собственность подконтрольному лицу без проведения конкурсных процедур, сообщили в УФСБ России по Пензенской области.

По версии следствия, в дальнейшем чиновник планировал переоформить их в свою пользу.

Общая площадь участков - более 4 тысяч квадратных метров, все они располагаются в Бессоновке. Глава района решил незаконно завладеть ими не позднее 15 мая, уточнила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Бюджету муниципального образования был причинен имущественный ущерб на сумму более 1,6 млн рублей.

В отношении главы района в отделе по расследованию особо важных дел областного СУ СКР возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления).

Сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

Воронков будет уволен с должности, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. «Хочу напомнить: я предупреждал, в том числе и публично, что все вопросы, связанные с его земельными делами в районе, закончатся для него плачевно. Два предупреждения делал ему и главе Пензенского района Белову. Это был выбор Александра Геннадьевича, он меня не услышал соответствующим образом», - заявил он.