Главой Бессоновского района может стать Наталья Шалдаева

25.09.2024 | 12:55

В администрации Бессоновского района должно смениться руководство. Как стало известно сетевому изданию «ПензаИнформ», на пост главы претендует Наталья Шалдаева.

В среду, 25 сентября, на сессии Собрания представителей депутаты одобрили ее кандидатуру, однако Шалдаевой предстоит еще конкурс на замещение должности. Процедура пройдет в ноябре.

До мая 2024 года Наталья Шалдаева возглавляла администрацию Ленинского района Пензы. Пост она занимала с октября 2022-го, а до того руководила аппаратом администрации Бессоновского района.

Предыдущим главой района был Александр Воронков. 24 сентября стало известно о его увольнении. Экс-чиновника подозревают в незаконной организации передачи 8 земельных участков подконтрольному лицу в собственность без проведения конкурсных процедур.

По версии следствия, в дальнейшем он планировал переоформить их в свою пользу. Общая площадь участков - более 4 тысяч квадратных метров, все они располагаются в Бессоновке. Глава района решил незаконно завладеть ими не позднее 15 мая.

Депутаты 25 сентября приняли решение о досрочном сложении им полномочий в связи с отставкой.

Как уже сообщалось, с прошлой недели полномочия главы Бессоновского района исполняет Александр Карагодин, являвшийся первым заместителем руководителя.