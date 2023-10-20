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Общество

Скончался главный санитарный врач области Михаил Перекусихин

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Скоропостижно ушел из жизни главный санитарный врач Пензенской области Михаил Перекусихин.

Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко на своей странице в соцсети «ВКонтакте» в пятницу, 20 октября.

Он напомнил, что Михаил Перекусихин трудился сначала в центре Госсанэпиднадзора тогда еще Беднодемьяновского района, затем - в областном управлении Роспотребнадзора, где в 2015-м году вступил в должность руководителя.

«Нам пришлось плотно взаимодействовать в очень непростые для Пензенской области и для России в целом времена - во время пандемии ковида. Вирус менял штаммы, регион накрывали все новые и новые волны смертельной заразы. От умения главного санитарного врача оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию и принимать грамотные профессиональные решения зависели жизни пензенцев», - рассказал глава региона.

Михаил Владимирович работал добросовестно. Его труд был направлен на сохранение жизни земляков, охрану их от заражения, подавление очагов инфекции. Он участвовал в организации работы по вакцинации пензенцев от сезонных заболеваний. До последнего момента своей жизни Михаил Владимирович заботился о людях.

Заботился о других - и не уберег себя. Пусть память о нем навсегда останется в сердцах благодарных жителей Пензенской области», - написал губернатор.

Михаилу Перекусихину было 49 лет.

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Источник — фото vk.com/ov_melnichenko
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