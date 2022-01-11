Зам главного санитарного врача Пензенской области покинула пост

11.01.2022 | 09:28

Татьяна Малова, с 1 сентября 2015 года занимавшая должность заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Пензенской области, перешла на новое место работы.

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области, с 25 декабря 2021 года Татьяна Ивановна назначена временно исполняющей обязанности главы ведомства.

В пензенском РПН добавили, что на освободившуюся должность вместо Татьяны Маловой пока никто не назначен.

Таким образом, у главного санитарного врача Пензенской области Михаила Перекусихина на данный момент лишь один заместитель - Александр Крымов.