Мошенники запустили рассылку от имени главы Заречного

30.01.2024 | 15:16

Глава Заречного Олег Климанов предупредил жителей о новом способе обмана в мессенджерах. Историей, которая произошла с ним лично, он поделился в своем телеграм-канале.

По словам Олега Климанова, мошенники начали активно пользоваться схемой по созданию копий контактов. Они пишут человеку от имени его знакомого и предупреждают о проверке со стороны силовиков.

Затем жертве звонит преступник и заявляет, что он из «структур». Все это делается, чтобы обмануть людей на деньги.

«Вчера мне позвонили сразу несколько человек из моих контактов и спросили, что за некий Захаров должен перезвонить им по поводу проверки документации. Так выяснилось, что к моему мессенджеру получили доступ мошенники. Все сторонние устройства от своего Telegram я тут же отключил, рассылка сообщений прекратилась», - рассказал глава закрытого города.

Он рекомендовал гражданам проверять поступающую информацию. Даже если кажется, что разговор идет с настоящим начальником, коллегой или другом, нужно позвонить ему по телефону (по мобильной связи). При этом беседовать через мессенджер не стоит.