15.10.2019 | 09:26

Заместитель руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Владимир Фомин покинул свой пост. Он назначен первым замом главы СУ СК РФ по Приморскому краю. Соответствующий указ подписал 30 сентября Президент России.

Фомин - выпускник следственного факультета Академии Федеральной службы безопасности Российской Федерации. До 2007 года работал в прокуратуре Пензы и Заречного. При этом в 2004-м был признан лучшим следователем органов прокуратуры Пензенской области.

С 2007 года работал в Следственном управлении СК РФ по Пензенской области. В 2013-м был назначен заместителем руководителя ведомства.

«Владимир Владимирович награжден медалями «За безупречную службу» I, II и III степеней, «За верность служебному долгу», «За усердие в службе». Занесен на Доску почета Следственного комитета Российской Федерации. За добросовестное исполнение должностных обязанностей Фомину В. В. трижды присваивалось внеочередное специальное звание, в 2019 году присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Пензенской области», - сообщила старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.

Пензенские коллеги поздравили Фомина с повышением и пожелали ему профессиональных успехов и воплощения планов.