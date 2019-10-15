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Общество | Замглавы пензенского СУ СК РФ перешел на службу в Приморье

15.10.2019|09:26
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Заместитель руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Владимир Фомин покинул свой пост. Он назначен первым замом главы СУ СК РФ по Приморскому краю. Соответствующий указ подписал 30 сентября Президент России.

Фомин - выпускник следственного факультета Академии Федеральной службы безопасности Российской Федерации. До 2007 года работал в прокуратуре Пензы и Заречного. При этом в 2004-м был признан лучшим следователем органов прокуратуры Пензенской области.

С 2007 года работал в Следственном управлении СК РФ по Пензенской области. В 2013-м был назначен заместителем руководителя ведомства.

«Владимир Владимирович награжден медалями «За безупречную службу» I, II и III степеней, «За верность служебному долгу», «За усердие в службе». Занесен на Доску почета Следственного комитета Российской Федерации. За добросовестное исполнение должностных обязанностей Фомину В. В. трижды присваивалось внеочередное специальное звание, в 2019 году присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Пензенской области», - сообщила старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.

Пензенские коллеги поздравили Фомина с повышением и пожелали ему профессиональных успехов и воплощения планов.

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Гость|15.10.2019 10:38|

Растёт, как на дрожжах. Молодец!

Гость|15.10.2019 10:52|

Не однофамилец?

Гость|15.10.2019 10:55|

Разрывают коррупционные связи? А жена с ним поехала?

Гость|15.10.2019 11:00|

У нас нет коррупции,то,что бывший губернатор Челябинской области смотался с 20 миллиардами в Швейцарию-фигня,мелочь,и наши следственные органы прозевали это тоже фигня,а то,что ФБК получил 140 тыс от подставной организации из-за бугра-это "Да",обыски по всей стране.

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