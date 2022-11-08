Пензенский экс-министр может войти в состав саратовского правительства

08.11.2022 | 12:05

о вторник, 8 ноября, на заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Саратовской областной думы депутатам представили кандидата на должность в региональном правительстве.

Им стал бывший министр промышленности и инновационных технологий Пензенской области Михаил Торгашин, который возглавлял это направление с 2017 года до октября 2021-го, когда минпром и минэкономики региона объединили.

В ноябре 2021-го Михаил Торгашин сообщил о новом месте работы - ЗАО «Пензенский завод точных приборов». Сетевому изданию «ПензаИнформ» он рассказал, что занял на предприятии пост заместителя генерального директора по развитию.

Чуть меньше года спустя в СМИ прошла информация о вероятном вхождении Михаила Торгашина в состав правительства соседнего региона. Теперь эти сведения нашли подтверждение.

«Участники заседания одобрили предложенную кандидатуру. В случае если Дума поддержит решение комитета, Михаил Торгашин займет пост заместителя председателя правительства региона - министра промышленности и энергетики», - сообщается на сайте Саратовской облдумы.